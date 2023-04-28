Hisarcık'ta öğretmenlere güvenli araç kullanımı semineri

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman'ın konuşmacı olarak katıldığı Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen güvenli araç kullanımı seminerine İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, ”Bizim tek amacımız trafik kurallarında insanlarda bilinc oluşturmak. Kuralları bilen, bildiğini hayatında uygulayan bir toplum istiyoruz. Hiçbir kurumun vatandaşın desteğini almadan başarılı olacağını zannetmiyorum. Çünkü vatandaşımızın bize desteği, katkısı çok önemli. Siz öğretmenler bizim geleceğimizi, önümüzdeki yıllardaki ülkemizin geleceğini oluşturan gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştiren çok kıymetli insanlarsınız, öğretmenlerimizsiniz. Biz sizlerden yalnızca yardım için burada bulunuyoruz. İleride bu çocuklarımız trafik kurallarına uyduğu anda şimdiki ortamdaki keşmekeşliği ve trafik kazalarını bir şekilde azaltabiliriz” diye konuştu.

Başpolis Ahmet Kahraman daha sonra öğretmenlere, sinevizyon eşliğinde güvenli sürüş, trafik güvenliğinde davranış şekilleri, tehlike anında sürücü davranışı, trafik kültürü, hız körlüğü, hava yastığı ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verdi.