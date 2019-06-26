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Hisarcık'ta öğretmenlere Okul ve Aile İş Birliği Geliştirme Programı Eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine mesleki ve alan gelişimlerini desteklemek amacıyla Okul ve Aile İş Birliği Geliştirme Programı Eğitimi verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine mesleki ve alan gelişimlerini desteklemek amacıyla Okul ve Aile İş Birliği Geliştirme Programı Eğitimi verildi.


Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde verilen Okul ve Aile İş Birliği Geliştirme Programı Eğitimine 25 Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni katıldı.


İki gün süren eğitimde görevliler Domaniç Çamlıca İlkokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Bakır ile Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Şerif Ahmet Can tarafından okul, aile iş birliğinin tanımı, önemi ve etkileri, okul, aile iş birliği yaklaşımları, yöntemleri, iletişim ve eylem planı konularında bilgi verildi.

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