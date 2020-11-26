Hisarcık'ta okul idarecilerine “Okulum Temiz Belgeleri” teslim edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında gerekli temizlik koşullarını yerine getirerek " Okulum Temiz Belgesi " almaya hak kazanan okul yöneticilerine " Okulum Temiz" belgeleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Şehitler Ortaokulu, Dereköy Ortaokulu, Kutluhanlar Ortaokulu, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek pandemi döneminde koşulları uygun hale getiren ve belge almaya hak kazanan okul yöneticilerini kutlayarak " Okulum Temiz" belgelerini takdim etti.