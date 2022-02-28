Hisarcık'ta okullarda deprem ve yangın tatbikatı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesinde Sivil Savunma Günü nedeniyle deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Kulübü öğretmeni Sefa Aydın nezaretinde yapılan deprem ve yangın tahliye tatbikatı öncesi okullardaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirildiğini söyleyen Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Sezer,” Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin öğrenim gördüğü aynı binada siren sesleriyle başlayan tatbikatta hiçbir kargaşaya yer vermeden sınıflar çok kısa sürede boşaltılmıştır. Ayrıca okulun pencerelerinden itfaiye ekipleri tarafından yaralı öğrenciler başarıyla kurtarılmıştır. Daha sonra okul bahçesinde güvenli bir alana toplanan öğrencilerimize itfaiye ekiplerince yangının yangın söndürme tüpü ve itfaiye hortumuyla nasıl söndürüleceği tatbiki olarak gösterilmiştir. Tatbikatın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.