Hisarcık'ta ORKÖY desteğiyle 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde ORKÖY Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteği ile 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde ORKÖY Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteği ile 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu.
Emet Orman İşletme Müdürlüğü Tetik Orman İşletme Şefliği görev alanı içinde yer alan Güldüren köyünde ORKÖY Traktör Ferdi Mekanizasyon kredisi kullanan 6 orman köylüsü 4x4 kabinli traktör sahibi oldu.
ORKÖY Projesi kapsamında orman köylüsü vatandaşlara yüzde 20 hibeli ve 7 yıl geri ödemeli toplam 110 bin liralık destek sağlandı.
Güldüren Köyü Muhtarı Halil Arslan, orman köylülerine vermiş oldukları desteklerden dolayı ORKÖY Kütahya yetkililerine teşekkür etti.