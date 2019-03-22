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Hisarcık'ta Orman Haftasında 3 bin 500 fidan dağıtıldı

Hisarcık Orman İşletme Şefliği Orman Haftası nedeniyle 3 bin 500 karaçam ve ceviz fidanı dağıttı.


İlçe Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Etkinlikte Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Orman İşletme Şefi Nihat Acat vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi.


Orman İşletme Şefi Nihat Acat, vatandaşlara fidan dikiminin özendirilmesi, yeşil dokunun, ormanların korunması bilincinin aşılanması noktasında Dünya Ormancılık Haftası kapsamında karaçam ve ceviz cinsi 3 bin 500 fidan dağıttıklarını söyledi.


Acat, ” Ülkemizin temel kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması, fidanların çoğalması, çevremizin ağaçlandırılması hem ilçemizin, hem ülkemizin, hem de dünyamızın geleceği için çok önemlidir” dedi.

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