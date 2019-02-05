Hisarcık'ta ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda bir menfezin girişinde bulunan erkek cesedinin kimliğine parmak izinden ulaşıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gün önce Kurtdere köyüne 4 kilometre uzaklıktaki Akyol mevkiinde avlanmaya giden bir vatandaş tarafından fark edilen çıplak haldeki erkek cesedinin kimliğine parmak izinden yola çıkarak ulaştı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde kimliği belirsiz cesedin Kütahya il merkezinde ikamet eden asansör tamircisi Adnan Soysal'a (60) ait olduğu belirlendi.

Yapılan ilk incelemelere göre, boynunda, bacak ve kollarında kırıklar olduğu tespit edilen Soysal'ın, öldürüldükten sonra söz konusu bölgeye atıldığı sanılıyor.

Cinayet ihtimali üzerine yoğunlaşan jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu arada ölü bulunan Adnan Soysal hakkında güvenlik güçlerine herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı öğrenildi.