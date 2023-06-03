Hisarcık'ta ortaokul ve lise öğrencilerine değerler eğitimi

Değerler Eğitimi İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu ve Manevi Danışman Hasan Hüseyin Kırlı tarafından verildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Bu dönem verdiğimiz eğitimlerde gençlerin ibadetlerini yaparak, günahlardan uzak durarak, ahlaklarını güzelleştirerek Allah'ın rızasını kazanabilecekleri hususları üzerinde detaylı bir şekilde duruldu. Çok faydalı geçen eğitimden öğrenciler, öğretmenler ve okul idareleri memnuniyetlerini dile getirdiler ve teşekkür ettiler. Bu eğitimler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde her yıl devam edecektir. Böylelikle gençlerimize sahip çıkmış olacağız. Gençlerimiz milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerdir. Ülkemizin geleceği, maneviyatı güçlü gençlerimize bağlıdır” dedi.