Hisarcık'ta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özel Beyaz Öz İncim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin hizmete girdiği bildirildi.

Yeşilhisar Mahallesinde inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Hüseyin Akbulut'un sahibi bulunduğu Özel Beyaz Öz İncim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 230 metrekare kullanım alanına sahip. Bir ayda 130 engelli bireye eğitim verecek olan rehabilitasyon merkezinde, Fizyoterapist, Rehber Öğretmen, Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı bulunuyor.

Özel Beyaz Öz İncim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Hüseyin Akbulut, ücretsiz servis ve sağlık raporu hizmeti verilen rehabilitasyon merkezinde fiziki olarak bireysel destek, grup odası, fizyoterapist odası, oyun odası, müzik odası ve uygulama odası bulunduğunu, ayrıca fizik tedavi hizmeti sunulduğunu söyledi.