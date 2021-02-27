Hisarcık'ta “Pandemi Döneminde Hijyen Kuralları” kursu açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kursiyerlere, okullardaki İşkur elemanları ile gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik, “Salgın Döneminde Hijyen Kuralları” eğitimi kursu verildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda verilen “Pandemi Döneminde Hijyen Kuralları” eğitimi kursuna 51 kursiyer katıldı.

Toplam 8 saatlik hijyen kuralları eğitiminde kurs eğitmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Himmet Otçu

tarafından kursiyerlere, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, pandemi döneminde hijyen, kişisel hijyen, evde yapılacaklarla ilgili bilgilendirme ve önerilerde bulunuldu.