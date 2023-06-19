Hisarcık'ta papatya köylülerin geçim kaynağı haline geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde kırlarda kendiliğinden yetişen papatyalar köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Kıraç alanlardan, yol kenarlarından ve hububat ekili alanlardan bin bir zahmetle topladıkları papatyaları satışa hazır hale getirmek için büyük emek verdiklerini söyleyen Saklar köyünden Muammer Tunç, ”Topladığımız papatyaların kafa kısımlarını saplarından ayırıp bez üzerine sererek güneşte kurutuyoruz. Daha sonra kurutulmuş papatyaları İzmir'den gelen tüccarlara kilogramı 100 liradan satıyoruz” dedi.

Tüccarlar tarafından satın alınan papatya kuruları, Türkiye'de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.