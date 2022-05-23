Hisarcık'ta papatyalar tarlaları süsledi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki tarlalar papatyaların açmasıyla sarı-beyaza büründü.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki tarlalar papatyaların açmasıyla sarı-beyaza büründü.
82. Yıl Mahallesi Kır mevkiinde özellikle nadasa bırakılan tarlalar baharın gelmesiyle sarı-beyaz açan papatyalarla süslendi. Arazileri kaplayan papatyalar, toprağı sarı-beyaza bürüdü. Bu güzel görüntüleri fırsat bilen doğaseverler fotoğraf çekimi yaparken, hayvan sahipleri de papatya tarlalarında hayvanlarını otlatmayı ihmal etmedi.