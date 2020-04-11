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Hisarcık'ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yol ve yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yol ve yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına ilk etapta TOKİ konutlarında başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," İlçemiz Halil Kurnaz Bulvarı, Zekeriya Kaplan ve Hakkı Ocak Caddelerinde içme suyu isale hattı ve kanalizasyon yenileme ile doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yol ve yaya kaldırımlarına 7 bin 404 metrekare beton parke, 2 bin 700 metre beton bordür döşemesi, ayrıca bin 800 metrekare beton parke taşı tamiri ve bin 50 metrekare beton parke taşı söküm ve tamiri yapılacaktır” dedi.

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