Hisarcık'ta pastel boya resim kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında öğrencilere yönelik pastel boya resim kursu açıldığı bildirildi.

Resim Öğretmeni Ebru Sena Özyurt nezaretinde Cumhuriyet İlkokulunda toplam 120 saat, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde ise toplam 94 saat süreli Pastel Boya Resim Kursuna 36 ilkokul, 15 lise öğrencisi katılıyor. Kursta öğrencilere; 'Temel Kavramlar ve Tanımlar, Pastel Boya Tekniği, Pastel Boya Tekniğinde İyi Sonuçlar Alma, Aşamalarına Göre Pastel Boya Tekniğini Kullanma' konularında eğitim veriliyor.