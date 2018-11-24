Hisarcık'ta 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans

Belediye Düğün Salonundaki konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran tilavetiyle başladı. Konferansın açış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mustafa Arda, Hz. Peygamber'in, vahyin nüzulünden itibaren gençleri önemsediğine vurgu yaparak,” Gençleri en yakınında bulundurmuş, sürekli ilim öğrenmeye teşvik etmiş, vahiy kâtipliğinden ordu komutanlığına kadar kritik pek çok noktada görevlendirmiştir. Rasul-i Ekrem, vahiyle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayan toplumun, kazandığı hasletleri koruyabilmesi için gençlerin enerjisine başvurmuştur. Toplumsal değişim ve dinamizm tarihin her döneminde suyunu gençlerden almıştır. İslam dini de gençliği, atalarının diniyle övünen putperest toplumda değişimin, ıslahatın dinamosu olarak görmüş ve benimsemiştir. Buna mukabil gençler de Hz. Peygamber'i sevmiş, ona tabi olmuş ve küçük yaşlardan itibaren öğrendiklerini gelecek nesillere aktarmak için olağanüstü gayret göstermişlerdir. Onun (s.a.s.) gençlerle arasında ihdas ettiği samimi iletişim, daha sonraki nesillere örnek teşkil etmiştir” diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhami Günay,” Bugün Peygamberimizin mürebbisi olan Kuran-ı Kerim, hadisi şerifleri elimizdedir. Onun eğitim tekniklerini, metotlarını gayet iyi biliyoruz. Ama ne eksikte biz onun gibi muazzam dönüştürücü, değiştirici ufku dünyaların ötesine uzanan bir gençlik yetiştiremiyoruz? Ben konuşmam da bu soruya cevap aramaya çalışacağım” dedi.

Gençlerin mürşidi ve muallimi olarak Resulullah'ın (s.a.v) eğitimini örnek gösteren Günay,” Evet, Peygamberimiz bu muazzam gücü nasıl kazandı? Zira ümmi bir Peygamber'di, zira ebeveyinin himayesini hiç hissedemedi. Onun terbiyesini hiç göremedi. Peki, bu yüksek ahlakı, donanımı nereden elde etti? Resulullah (s.a.v) nasıl bir eğitimden geçirildi de o eğitim yöntemini kendi eğittiği nesiller üzerinde uyguladı. Ufukları sadece küçücük bir kabileden bilemediniz Medine şehrinden ibaret insanlara dünyanın nizamını düzenini değiştirmeye ahdedecek, azmedecek bir nesil ortaya çıkardı. Bugün çok popüler bir ifade ile denir ya! “Eğiticilerin eğitilmesi” diye. Eğitici iyi eğitilecek ki onun eğittiği nesiller de o istikamette iyi eğitilmiş olsun” ifadelerine yer verdi.(MA-EFE)