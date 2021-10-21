Hisarcık'ta "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temalı konferans

Hisarcık İlçe Müftülüğünce Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temalı konferans düzenlendi.

Seydi Resul Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temalı konferans Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle başladı. Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Peygamber Efendimizin alemlere nasıl rahmet olduğunu anlattığı konuşmasında,” Peygamberimiz batıl inançları düzelterek insanların gerçek imana sahip olmalarını sağladı. Adalet ve doğruluğu önceleyerek zulmün ve haksızlığın önüne geçti. Anne baba, akrabalar, komşular ve tüm insanlara iyilik yapılması üzerinde durarak huzuru sağladı. Peygamberimiz en güzel ahlaka sahip birisi olarak vefa üzerinde çok durdu. Vefa ise sözünde durmak, iyilik yapanların iyiliğini unutmayarak her zaman onları anmak. Allah'ın sevgisine ancak vefalı insanlar nail olacaktır” dedi.

Mevlid-i Nebi sinevizyon gösterisi, Cami ve Din Görevlileri Haftası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam eden program İlçe Müftülüğü Vaizi tarafından okunmuş olan Hatmi şeriflerin duasının yapılmasıyla son buldu.

Programa Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müftülük personeli ve imam hatip öğrencileri katıldı.