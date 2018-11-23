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Hisarcık'ta proje gecesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci kulübünün hazırladığı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin destek verdiği “Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın” Projesi kapsamında gece düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci kulübünün hazırladığı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin destek verdiği “Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın” Projesi kapsamında gece düzenlendi.


Belediye Düğün Salonunda düzenlenen geceye Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Okul İdarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


Proje Gecesi İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi engelsiz hayat ve motorsport topluluğu öğrencilerinin çocukların diş sağlığına yönelik bilinçlenmeleri amacıyla drama gösterisi sunmalarıyla başladı. Daha sonra sahne alan Aydın Üniversitesi Müzik Grubunun seslendirdiği hareketli parçalar eşliğinde çocuklar palyaço ve kırmızı başlıklı kız karakterleriyle oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendiler. Ayrıca gecede yüz boyama etkinliği de düzenlendi.(MA-EFE)

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