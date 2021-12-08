Hisarcık'ta proje yazma eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından Zafer Kalkınma Ajansının katkılarıyla “Hisarcık Etki Odaklı Sürdürülebilir Turizm Gelişim Eylem Planı Danışmanlığı” isimli proje yazma eğitimi verildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda verilen eğitime, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar, Kaymakamlık personeli Murat Kurum, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Ahmet Can, Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek, Belediye Fen İşleri Müdürü Özkan Atak, Belediye İşletme ve İştirakler Müdürü Süleyman Köse ile belediye personelinden Ramazan Koç ve Mehmet Kılıç katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ İlçemizdeki termal otel faaliyetlerinin yanında kültürel, doğal ve sportif olarak alternatif turizm potansiyel kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde fiziki, mali ve beşeri değerleri ile en az 5 yıllık turistik, ekonomik ve marka değerlerine dönüşmesi yönündeki gelişmelere yönelik kullanılacak, akıllı sürdürülebilir turizm modellerinin ve stratejilerinin ortaya çıkarılması için Hisarcık Termal Turizmi Sürdürülebilir Alternatif Turizm Gelişim Çerçeve Plan ve Strateji Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı katkısıyla proje yazma eğitimi verildi” dedi.