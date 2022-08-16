Hisarcık'ta Ramazan Çelik coşkusu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Bolulu ses sanatçısı Ramazan Çelik yoğun ilgi gördü.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Bolulu ses sanatçısı Ramazan Çelik yoğun ilgi gördü.
Festival alanında sahne alan sanatçı Ramazan Çelik, sahnede kaldığı yaklaşık 2 saat süresince hareketli müziğiyle vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Çelik, yer yer sahneden inerek Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve vatandaşlarla birlikte oyun havaları eşliğinde oyunlar oynayarak halkın doyasıya eğlenmesini sağladı.
Konserde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Ramazan Çelik'e, gecenin anısına belediye logolu çini tabak hediye etti.