Hisarcık'ta sabah namazı buluşması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşma programı gerçekleştirildi.

Sabah namazı buluşmasında Cami İmam Hatibi Aziz Tuğcu tarafından Yasin'i Şerif okundu. Sabah namazını kıldıran İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol cemaate dünya ve ahiret dengesinin sağlanması konusunda bilgiler verdi.

Konuşmasında sabah namazında diğer namazlarda olmayan bir özellik olduğuna dikkat çeken Müftü Akyol,” Sabah namazının özelliği gece melekleri ile gündüz meleklerinin birlikte hazır olup buna şahitlik etmeleridir. Diğer namazlarda ve diğer vakitlerde amellerimizi yazan melekler iki tanedir. Sabah namazında ise gece ve gündüz meleklerinin devir-teslimi söz konusu olduğu için, aynı anda dört melek bir arada bulunur. Bundan dolayı sabah namazı şahitlidir” diye konuştu.

Yapılan dua sonrası program yapılan kahvaltıyla tamamlandı