Hisarcık'ta sabah namazı buluşması

Merkez Çarşı Camii'ndeki programda Cami görevlileri Yasin-i Şerif, Fetih suresi ve sabah namazı özel tesbihat ve zikrini okudular.

Programda İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, günün önemini belirten davet ve irşad konularında Müslümanların yapması gerekenleri ve davetin ve irşadın ne kadar önemli olduğu hususlarında bilgi verip, akabinde dua yaptı. Programa ilçe Kaymakamı İsmail Tosun ve ilçe halkı katıldı.

Programın sonunda cemaate çorba ikram edildi.