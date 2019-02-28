İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta, sağlık personelinden engellilere destek

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin başlattığı ’Kapaklar çöp değil, umut olsun’ kampanyasına İlçe Hastanesi personeli de destek verdi.

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin başlattığı 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına İlçe Hastanesi personeli de destek verdi.


Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek amacıyla başlattığı 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına İlçe Hastanesi personeli de katkıda bulundu.


Kampanyanın halen devam ettiğine vurgu yapan Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen, kampanyaya verdikleri kapak desteğinden dolayı İlçe Hastanesi personeline teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.