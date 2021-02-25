Hisarcık'ta sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılıyor.

Kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulamasına bizzat katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen,” Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Programı kapsamında ilçe ve köylerimizde bir hafta önce başladığımız sahipli kedi ve köpeklere yönelik kuduz aşısı uygulamasında bugüne kadar 200 kedi ve köpeği aşıladık. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 400 kedi ve köpeği aşılamak. Aşılama çalışmaları kuduz hastalığıyla etkin mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kedi ve köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılması zorunludur” dedi.