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Hisarcık'ta Sakal-ı Şerif ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi Etkinlikleri çerçevesinde Peygamber Efendimiz ‘in (SAV) Sakal-ı Şerif’i halkın ziyaretine sunulduHisarcık İlçe Müftülüğü tarafından getirtilen ve İlçe Merkez Çarşı Camisinde yatsı namazının ardından aynı anda kadın ve erkeklerin ziyaretine sunulan Peygamber Efendimiz ‘in Sakal-ı Şerif’i ziyaret için camiyi dolduran vatandaşlar dualar eşliğinde Salavat getirerek Sakal-ı Şerif’i görme fırsatı buldular.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi Etkinlikleri çerçevesinde Peygamber Efendimiz ‘in (SAV) Sakal-ı Şerif'i halkın ziyaretine sunuldu


Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından getirtilen ve İlçe Merkez Çarşı Camisinde yatsı namazının ardından aynı anda kadın ve erkeklerin ziyaretine sunulan Peygamber Efendimiz ‘in Sakal-ı Şerif'i ziyaret için camiyi dolduran vatandaşlar dualar eşliğinde Salavat getirerek Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı buldular.


Cam fanus içinde korunan Sakal-ı Şerif'i yatsı namazından sonra ziyarete gelen vatandaşlar sıraya geçerek, yakından görüp dua ettiler. Duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı kişilerin gözyaşlarını gizleyemediği görüldü.


Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif'i dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşattıkları için İlçe Müftülüğüne teşekkür ettiler. (MA-EFE)

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