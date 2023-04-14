Hisarcık'ta "Şampiyonlar Ligi" projesinde derece yapan öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık ilçe genelinde kurulan "Şampiyonlar Ligi" projesi çerçevesinde gurup elemelerinde derece yapan öğrenciler teşvik amacıyla ödüllendirildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Sezer, gerek lise gerekse ortaokul son sınıfta bulunan öğrencilerin bir üst öğrenimde hedefledikleri okullara girmeleri için sene başında yaptıkları planlama faaliyetlerinin sapmadan devam ettiğini söyledi.

YKS ev LGS sınavlarına hazırlıkların devam ettiğini belirten Müdür Sezer,” Hafta sonu DYK Kurslarımız gerek lise gerekse ortaokul bölümlerinde devam etmektedir. Bunun yanında ilin yaptığı denemelerin haricinde ilçe denemeleri ve okul denemeleri hız kesmeden yapılmakta ve bunların analizleri yapılarak öğrenci öğretmen ve velilerle sürekli paylaşılarak görülen eksiklerin giderilmesi sağlanmaktadır. İlçede ilk 15 giren öğrenciler para ödülü ve çeklerle ödüllendirilmektedir. Ayrıca ilçe genelinde kurulan "Şampiyonlar Ligi" projesi çerçevesinde gurup elemelerinde derece yapan öğrenciler teşvik amacıyla ödüllendirilmektedir” dedi.