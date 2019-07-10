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Hisarcık'ta sarı kantaron otu köylülerin gelir kaynağı oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde birçok bölgede kendiliğinden yetişen ve oldukça faydalı bir bitki olan sarı kantaron otu dar gelirli ailelerin gelir kaynağı oldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde birçok bölgede kendiliğinden yetişen ve oldukça faydalı bir bitki olan sarı kantaron otu dar gelirli ailelerin gelir kaynağı oldu.


Karbasan köyünde kilosu 10 liradan sarı kantaron otu alımı yapan Ali Gökkaya, hem yağ, hem de çay olarak tüketilebilen sarı kantaron otunun çok faydalı olması nedeniyle popülaritesinin her geçen gün arttığını ifade etti.


Köylülerden satın aldığı sarı kantaron otunu büyük şehirlerdeki aktarlara sattığını söyleyen Gökkaya, “Yöremizde Gülcük Yaylası ve Karbasan köyünün ormanlık kesimlerinde kendiliğinden yetişen sarı kantaron otu özellikle strese bağlı olan rahatsızlık ve hastalıklarda sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca gut hastalığına, baş ağrılarına ve sedef hastalığına iyi geldiği bilinmektedir” dedi.

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