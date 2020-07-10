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Hisarcık'ta sarımsak hasadı başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin sarımsak deposu olarak bilinen ve ünü ilçe dışına yayılan Kızılçukur köyünde yetişen sarımsağın hasadına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinin sarımsak deposu olarak bilinen ve ünü ilçe dışına yayılan Kızılçukur köyünde yetişen sarımsağın hasadına başlandığı bildirildi.


Üreticilerden Muzaffer Güner, köy halkının önemli gelir kaynaklarından olan sarımsağı söküp toplamak için köylülerin gün boyu çalışarak evlerine ek gelir sağladıklarını söyledi.


Güner,” Bu yıl köyümüzde yaklaşık 30 dönüm araziye sarımsak ekimi yapıldı. Organik olması ve kendine has tadıyla ünü ilçemiz dışına yayılan sarımsağı yetiştirme aşamasında ilaç kullanmıyor, sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Şu an sökümüne başladığımız sarımsağı 10 gün kadar güneşte kuruttuktan sonra sınıf sınıf ayırarak pazara sunacağız. Sarımsağın hasat döneminde tüccarlar köyümüze kadara gelerek alım yapmaktadırlar. Beyaz altın olarak nitelendirdiğimiz yeni mahsul yerli sarımsağın şu anki pazar fiyatı 20 lira civarında. İnşallah ürünümüzü bu yıl iyi bir fiyatla satarız” diye konuştu.

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