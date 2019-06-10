Hisarcık'ta satın alınan biçerdöverler için tören düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şahıslar tarafından satın alınan iki biçerdöver için tören düzenlendi.

Törene, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, biçerdöverleri satın alan Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan ile esnaf İsmail Kahveci ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ilçeye iki biçerdöver kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,” İlçemizde yıllardan beri hububat hasadı çevre il ve ilçelerden gelen biçerdöverlerle yapılmakta idi. İki girişimci kardeşimizin cesaret gösterip biçerdöver satın aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çiftçilerimize düşen görev birlik beraberlik içerisinde hububat hasadımızı dışarıdan gelen biçerdöverlere değil, kendi biçerdöverlerimize yaptırıp bu kardeşlerimize sahip çıkmak” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede hububat hasadında biçerdöver temininde yıllardan beri sorun yaşandığını söyleyerek,” İlçemize biçerdöver alınmasıyla bu sorunlar inşallah ortadan kalkacaktır. Hasat döneminde biçerdöver sahibi kardeşlerimizin çiftçilerimizi mağdur etmemek adına fiyatları makul seviyede tutacaklarına, çiftçilerimizin de yöre insanına hizmet için yola çıkan bu arkadaşlara destek olacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Daha sonra satın alınan biçerdöverler için kurban kesilip dua edildi.