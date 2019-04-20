Hisarcık'ta Satranç Turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.
Atatürk İlkokulunda yapılan ilk, orta ve liseler arası satranç turnuvası sonunda dereceye girenler belirlendi.
Miniklerde; Karbasan İlkokulu'ndan Erol Aldemir birinci, Ömer Önlü ikinci, Atatürk İlkokulundan Tunahan Dertli üçüncü oldu.
Yıldızlarda; Karbasan Ortaokulundan İsmail Erkul birinci, Şura Altınışık ikinci, Şehitler Ortaokulundan İsmail Aydoğan üçüncü oldu.
Gençlerde ilk üç dereceyi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri aldı. Buna göre; Rıdvan Baş birinci, Enes Kocabaş ikinci, Mehmet Coşgun üçüncü oldu.
Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek.