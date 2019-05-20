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Hisarcık'ta sebze fidesi satışları arttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde havaların ısınmaya başlaması sonucu kırağı tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından sebze fidesi satışlarında artış gözleniyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların ısınmaya başlaması sonucu kırağı tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından sebze fidesi satışlarında artış gözleniyor.


Hasanlar köyünde birçok aile kendi yetiştirdikleri biber, domates, pırasa, patlıcan ve lahana fidelerinin bir bağını ilçe pazarında 2 liradan satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Sebze fidesi yetiştiriciliğinde suni gübre kullanmadıklarını söyleyen çiftçi İsmail İnal, “Toprağı ekime hazırlamak için toprağı sıcak tutarak sebze fidesini soğuktan koruyan yanmış tavuk ve hayvan gübresi karışımını kullanıyoruz. Mart aylarında ekimini yaptığımız sebze tohumlarının üzerini naylonlarla kapatıp çimlendiriyoruz. Bu arada topraktan çıkan fidelerin çapa, sulama ve bakım işlemleri üç ay boyunca devam ediyor. Tamamen organik olan fideleri Nisan, Mayıs aylarında satışını yapıyoruz” diye konuştu.

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