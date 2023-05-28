Hisarcık'ta seçim kutlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması ile Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kutlamalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 99'u geçerken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52 dolaylarında oy alarak seçimi önde götürmesi üzerine Hisarcık Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar ve partililer Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen'inde katılımıyla araç konvoyu oluşturdu. Yoğun kalabalık Seçim sonucunu kutlamak için Belediye Hizmet Binası önünde toplandı. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen alandaki vatandaşlara tek tek sarılarak seçim zaferini kutladı. Gençler her iki başkanı omuzlara alarak, “Hisarcık Burada, Reisinin Yanında” ve “ Bay Bay Kemal” sloganları attı. Kutlamalarda yakılan meşaleler ve atılan havai fişekler kutlamalara renk kattı. Kutlamaların gecenin geç saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.