Hisarcık'ta sıcak asfalt çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan Beyköy-Etikent arasındaki yolda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdare ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometrelik yolda başlanan sıcak çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Asfalt hizmetinin yapımında emeği geçen Milletvekillerimize, Valimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis Başkanımıza ve üyelerine çok teşekkür ederim” dedi.