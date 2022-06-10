Hisarcık'ta sigaranın zararları anlatıldı

İlçe Hastanesine bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Meydanına açılan standı ziyaret eden vatandaşlara sigaranın zararları anlatıldı. Sigarayı bırakma, farmakolojik ve psikososyal destekler konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kahvehanelerde ve halkın yoğun olduğu resmi kurumlarda sigaranın zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı.