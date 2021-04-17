İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta sokağa çıkma yasağında denetim

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Buğra Karadağ, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tedbirler kapsamında açık olan iş yerlerini denetledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Buğra Karadağ, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tedbirler kapsamında açık olan iş yerlerini denetledi.


Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen ile birlikte ilçe merkezinde yaptığı denetimlerde, zorunlu haller dışında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında araç kullanılmaması, ihtiyaçları olduğu durumlarda en yakın yürüme mesafesinde bulunan market, fırın, manav gibi yerlerden ihtiyaçlarını gidermelerini ve Ramazan boyunca hafta içi ve hafta sonu fırınlarda, marketlerde kuyruk oluşturulmaması için Covid-19 tedbirleri kapsamında esnaflar tarafından gerekli tedbirlerin ve gerekli önlemlerin alınması, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri konularında uyarılarda bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.