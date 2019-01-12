Hisarcık'ta sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Kütahya'nın Hisarcık Belediyesinin mobil kısırlaştırma ünitesinde sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği mobil kısırlaştırma ünitesinde sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarını her yıl tekrarladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Çalışmaları düzenli ve sistemli biçimde uygulayarak, ilçemizde sahipsiz hayvan sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayii Limitet Şirketine ait yakalama ekipleri tarafından çağa uygun yöntemlerle sokaklardan alınan köpekler Veteriner Hekim tarafından muayene ve bakımları sonrasında kısırlaştırma operasyona tabi tutulmakta, daha sonra kulaklarına küpe takılarak kayıt altına alınıp, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır” dedi.