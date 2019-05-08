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Hisarcık'ta STEM Festivali

Kütahya’nın Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda yıl sonu etkinlikleri kapsamında STEM Festivali düzenlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda yıl sonu etkinlikleri kapsamında STEM Festivali düzenlendiği bildirildi.


Kapalı Spor Salonunda Sınıf Öğretmenleri Adem Bozkurt ve Ramazan Saltıker nezaretinde, gerçekleştirilen STEM Festivalinde öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları robotik - kodlama çalışmaları, 3 boyutlu çalışmalar, yetiştirilen bitki ve çiçekler, yapılan resimler ve el sanatları ürünleri ilçe halkının, öğrenci ve velilerin beğenisine sunuldu.


Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, eğitim ve öğretimin vazgeçilmezi haline gelecek 'Geleceğin Sınıfları' modeli ile eğitim verilmeye başlanan sınıflarında, eğitimde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmelerini, ilgi alanlarına göre konuları öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Aydoğdu, “Bu bilinçle yetişen öğrencilerimiz ilerleyen yıllarda akıl ve bilimi esas alarak nitelikli bireyler olarak yetişeceklerdir" dedi.


STEM Festivaline İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Özdemir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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