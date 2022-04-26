İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta su borusunun içinden 7 metre ağaç kökü çıktı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde mahalle çeşmesi hattının bakım ve onarımı esnasında hattan 7 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mahalle çeşmesi hattının bakım ve onarımı esnasında hattan 7 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Halk arasında “kunduz” diye tabir edilen ağaç kökü görenleri şaşkına uğrattı.


Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan çeşmede suyun azaldığını gören belediye ekiplerinin Bey Deresi mevkiinde bulunan hattı kontrol etmesi sonucu su borularının içerisinden yaklaşık 7 metre uzunluğunda “kunduz” adı verilen ağaç kökü çıkarıldı. Suyun az akmasına sebep olan kunduzun, ekipler tarafından temizlenmesinin ardından çeşmedeki su akışı yeniden sağlıklı hale geldi.

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