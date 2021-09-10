Hisarcık'ta Şube Müdürü Eskiakgün'e veda yemeği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün'ün Denizli'nin Kale ilçesine tayini çıkması sebebiyle veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, okul idarecileri ve eğitim çalışanları iştirak etti.

Yemekte bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, " İlçemizde kısa sürede kendini sevdiren, çalışkanlığı ve cana yakınlığıyla hiç bir zaman unutamayacağımız bir personeli daha göndermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Şube Müdürümüz Murat Eskiakgün ise, " Hisarcık ilçesine gelirken, ayrılmanın bu kadar zor olacağını, çalışma disiplini ve iş ahlakının bu kadar üst seviyede olacağını tahmin edememiştim. Görev sürem boyunca bana gösterdiğiniz ilgi alakadan ve iyi niyetten ötürü başta Müdürümüz İlhan Cebeci olmak üzere, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hisarcık'ı hiç bir zaman unutmayacağım" diye konuştu.