İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta sulama kanalı temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, belediye tarafından sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, belediye tarafından sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı.


Bu yıl yaklaşık 36 kilometre uzunluğunda sulama kanalında temizleme çalışması yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Çiftçilerimizin sulama faaliyetlerini daha kısa tamamlayabilmesi için Belediyemiz Fen İşleri Birimi'ne bağlı ekiplerimizce kanal temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. İlçemizde tarımsal üretimin aksamaması ve çiftçilerimizin mağdur olmaması için her yıl rutin olarak kanal temizliğini sürdürüyoruz” dedi.

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