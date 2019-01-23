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Hisarcık'ta sulama kanallarında temizlik erken başladı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 40 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarında temizlik çalışması başlattıklarını belirtti.


Sulama kanalı temizliği çalışmalarını bu yıl daha erken başlattıklarını söyleyen Başkan Fatih Çalışkan,” Halkımızın sulama faaliyetlerini kesintisiz ve daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için 10 işçiyle başlattığımız temizleme çalışmalarında beton sulama kanallarının yanı sıra yoğun olarak kullanılan toprak kanalların temizliği de yapılacaktır. Çalışmaları hava şartlarının uygun olması durumunda yaklaşık 2,5 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz'' dedi.

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