İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta şüpheli bebek ölümü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirlenen 29 günlük bebekle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirlenen 29 günlük bebekle ilgili savcılık soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Yenidoğan Mahallesi'nde annesinin sabah saatlerinde uyuması için beşiğine bıraktığı İ.T. isimli bebek, yaklaşık 3 saat sonra annesi tarafından yattığı yerde hareketsiz olarak bulundu. Bunun üzerine bebek ailesi tarafından İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan doktor muayenesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık, ölümü şüpheli bulan bebeğin cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi.



Bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinden iki gün önce taburcu edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.