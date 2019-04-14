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Hisarcık'ta şüpheli ölüm

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halifeler köyü eski muhtarı Ali Can Kurt, traktörüyle kum çekmek amacıyla gittiği arazide ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halifeler köyü eski muhtarı Ali Can Kurt, traktörüyle kum çekmek amacıyla gittiği arazide ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Halifeler köyünde eski muhtar 48 yaşındaki Ali Can Kurt, traktörüyle kum çekmek için dün sabah saatlerinde Akdere mevkiine gitti. Kurt'un geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları Kurt'u Akdere mevkiinde traktörün yanında yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.


Ölümü şüpheli bulan Savcılık tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurt'un cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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