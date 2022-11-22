Hisarcık'ta Sürü Yönetimi Elemanı Kursu

Toplam 24 kursiyerin katıldığı 104 saat süreli Sürü Yönetimi kursunda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, Veteriner Hekim Muhammed Güneş ve Ziraat Mühendisi Adem Tutuk tarafından kursiyerlere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, sürüyü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri, sürü sağlığı konularında eğitim veriliyor. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 'Sürü Yönetimi Elemanı' sertifikası verilecek.

Kurs sonucunda belge alanlara ve 100 baş ve üstü koyun keçisi olan Bağ-Kur'unu düzenli ödeyen veya çoban çalıştırıp SSK ödeyen vatandaşlara Bakanlığın yılda 12 bin lira destek verdiğini söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen,” Yine iki sürü birleşerek 100 başı oluşturan vatandaşlarımızdan bir tanesine yine Bağ-Kur şartlarını sağlamak şartıyla 12 bin lira verilmektedir. Hayvanlar dişi olacak. Sürü sahibi desteği almak istiyorsa Bağ-Kur ödeyecek çoban tutmuşsa ve çobanının desteği almasını istiyorsa çobanının SSK'sını ödeyecek. 100 koyunu olan ve Bağ-Kur ödeyen tek kişi desteği alabileceği gibi iki sürü birleşip 100 sayını elde eden 1 kişi de destekten faydalanabilecek. Destekten faydalanabilmek için sigorta şartı her daim var” diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında açılan Sürü yönetimi Kursunun vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ettiğini, katılamayan vatandaşlar için daha sonraki dönemde yeni kurs açılacağını söyledi.