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Hisarcık'ta Sürü Yönetimi Elemanı kursunu bitirenlere sertifika

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Sürü Yönetimi Eleman Kursu’na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında 21 Kasım-19 Aralık 2022 tarihleri arasında Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen Sürü Yönetimi Eleman Kursu'nda toplam 104 saat eğitim gören 19 yetiştirici kursu başarıyla tamamlayarak Sürü Yönetimi Elemanı sertifikalarını almaya hak kazandı.


Kursiyerlere sertifikaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, Veteriner Hekim Muhammet Güneş ve Ziraat Mühendisi Adem Tutuk tarafından verildi.

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