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Hisarcık'ta tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hisarcık ilçesinde tarihi eser niteliğindeki objelerin pazarlanmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda sürücülüğünü E.P. isimli şahsın yaptığı araç içerisinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 1 adet insan figürlü heykel ve 1 adet büst şeklinde insan figürlü heykel ele geçirildi. E.P. isimli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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