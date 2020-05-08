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Hisarcık'ta Trafik Haftası etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler uygulama noktalarında 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 'Evdeyim ama kurallar aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla sürücüleri durdurarak trafik kuralları ve Korona virüs konusunda uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı.

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