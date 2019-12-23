İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Halil Öztürk idaresindeki 43 PF 243 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Yavuz İdaresindeki 43 PH 045 plakalı otomobil ile Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta


çarpıştı. Kaza sonucu araç Sürücüleri Musa Yavuz ve Halil Öztürk (65) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Havva Öztürk (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerinde Hisarcık ilçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Araç sürücüsü Musa Yavuz (78) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Halil Öztürk Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde, Havva Öztürk ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.