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Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde otomobilin köprü bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin köprü bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Emet-Hisarcık karayolunda seyretmekte olan 43 HL 548 plakalı otomobilin sürücüsü (63) Ruhi Kınık Hisarcık girişinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün bariyerlerine çarptı.


Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Ruhi Kınık, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Hisarcık İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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