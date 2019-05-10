Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık-Simav karayolunda Simav istikametine seyir halindeki Mustafa Ö.(37) idaresindeki 43 PL 844 Plakalı otomobil ile Simav istikametinden gelen İsmail Ö.'nün (42) kullandığı 43 AAR 720 plakalı araç ilçe girişindeki kavşakta geçiş hakkı ihlali sonucu çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Erkan Ö.(21) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.