İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hisarcık'tan Gediz istikametine seyreden 43 PN 725 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ö., Hisarcık-Gediz karayolunun 1. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta sürücü Y.Ö. (37), otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ö. (30) ve 8 yaşındaki M.A.Ö. yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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